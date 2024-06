Odstawiona Anna Wyszkoni GRA NOGĄ w nietuzinkowej kreacji na pokazie MMC. Stylowa? (ZDJĘCIA)

Oprócz błękit... 51 min. temu zgłoś do moderacji 26 3 Odpowiedz

Byłam w kwietniu na jej koncercie w Lublinie „Oprócz błękitnego nieba” poświęconemu twórczości Marka Jackowskiego. Świetny to był koncert pani Ania cudnie śpiewa na żywo, aranżacja piosenek była niesamowita, a jej muzycy są genialni. Jeśli jeszcze gdzieś w innych miastach daje te koncerty to bardzo polecam, do dziś wspominam tę muzyczną ucztę. Nie wiedziałam, że pani Ania przyjaźniła się z Markiem Jackowskim, podczas koncertu opowiadała trochę o ich relacjach i wynika z tego, ze pan Marek był cudownym człowiekiem. Nagrał świetną piosenkę „W życiu trzeba wolnym być”, którą pani Ania też zaśpiewała w świetnej reggae aranżacji. Naprawdę mega polecam ten koncert!