Odziana w satynową piżamkę Dagmara Kaźmierska debiutuje na ramówce Polsatu (ZDJĘCIA)

Zanim jednak ekskrólowa życia wbije się w krótkie kiecki do cha-chy i eleganckie długie suknie wymagane w walcu angielskim, zaprezentowała się w dopasowanym do swojego wyrazistego charakteru satynowym piaskowym kombinezonie przywodzącym na myśl... piżamę. Został on wzbogacony piórami obecnymi na rękawach i dolnej części kreacji. 49-latka dopasowała do niego białe sandały oraz efektowną złotą biżuterię w kształcie łańcuchów. Zachwycała na ściance nie tylko wyborem stylizacji, ale też pewnością siebie i zalotnymi spojrzeniami w kierunku fotoreporterów.