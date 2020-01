Ojciec Meghan Markle będzie ZEZNAWAĆ PRZECIWKO NIEJ W SĄDZIE!

Jakiś czas temu Meghan i Harry podali do sądu The Sun oraz Daily Mirror, zarzucając im hakowanie telefonów, co zapoczątkowało wojnę z brytyjską prasą. Szybko okazało się, że, to, co trafiło do wspomnianych tabloidów, wyszło najprawdopodobniej od ojca księżnej, który wielokrotnie wykazywał, że lubuje się w przekazywaniu prasie niewygodnych faktów z przeszłości księżnej Sussex.