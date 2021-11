Ola Żuraw ma GUZA w piersi. Teraz czeka na wyniki biopsji. "Staram się nie myśleć pesymistycznie, ale JEST MI CIĘŻKO"

Ala 1 godz. temu zgłoś do moderacji 146 1 Odpowiedz

A u mnie miesiąc temu wykryto raka złośliwego tarczycy. Mówią, że to nie jest takie starszne, że wygrałam na loterii taki rodzaj nowotworu, że to się ładnie leczy. Wierzę, że to prawda, ale nikt z nas nie chce usłyszeć czegoś takiego. Nie mając dwadzieścia kilka lat. Badajcie się. Młody wiek, zdrowe żywienie, aktywność...to niczego nie zapewnia. Nie myślcie, że to Was nie dotyczy. To może spotkać każdego. Róbcie biopsję, tak niewielu endokrynologów to zaleca przy drobnych zmianach. Biopsja nie boli. Kilka minut a może Wam uratować życie. Pozdrawiam ciepło. PS Za kilka miesięcy biorę ślub,trzymajcie kciuki!