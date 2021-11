Ola Żuraw wspomina trudne dzieciństwo: "To było związane z PRZEMOCĄ"

Chyba nie chciałabym się wypowiadać publicznie na temat tego, co działo się w domu, ale było to związane z przemocą między dorosłymi - zdradziła.

Jako dziecko nie myślałam, że jest coś nie tak. Nie zastanawiałam się, zwyczajnie starałam się to akceptować. Przyjmowałam to z pokorą, bo tak nakazywała to wiara. (...). Dopiero w miarę dorastania te wspomnienia zaczęły mocno się na mnie odbijać. Myślę, że to mocno wpłynęło na mnie pod względem zaufania wobec ludzi czy dopuszczania ich do siebie.