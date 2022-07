Olga Bołądź poleca książkę o NARCYZACH. Maffashion GORZKO komentuje

Była Narca 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Brawo Olga!!! To wazny temat a Ty mialas odwagę o tym powiedzieć. Kobiety, dziewczyny przeczytajcie tą książkę by wiedzieć, by nauczyć się mechanizmow i rozpoznania. Senastian jest książkowym przykładem narcyza i toksyka. To są kolesie którzy świetnie się maskują. Na zewnątrz wspaniały maz i ojciec, kolega z pracy. W domu socjopata. Stosuje szereg zabiegów by Cię upokorzyć odciąć od rzeczywistości, uzależnić emocjonalnie. Nikt kto tego nie przerobił nie jest w stanie tego pojąć.