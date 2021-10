Oliwia Bieniuk uspokaja, że NIE ODCHODZI z show biznesu i zdradza, kto jest jej menadżerem (WIDEO)

Nad korzyściami płynącymi z nagłej popularności należy trzymać pieczę. Niedawno pojawiły się doniesienie, że to bliski przyjaciel rodziny i partner Natalii Siwiec, Mariusz Raduszewski, zajmuje się karierą Bieniuk. Celebrytka zdementowała jednak te doniesienia.

W rozmowie z Pudelkiem poinformowała, że jej karierą zajmuje się Jarosław Bieniuk . W przyszłości zamierza powierzyć w zaufane ręce karierę córki. Oliwia zapewnia, że z pewnością nie będzie to partner Natalii Siwiec .

Propozycji jest dużo, na pewno będę się udzielać. Wracam do Gdyni, ale mam nadzieję, że jeszcze wrócę do Warszawy. Moim menadżerem nie jest mój wujek Mariusz. On jest tylko przyjacielem rodziny. Tatuś odpowiada za wszystkie współprace. Ma w planach komuś tę pałeczkę przekazać, Mariuszowi raczej nie.