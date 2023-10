Opatulona Katarzyna Warnke zaopatrzyła się w kosmetyki i słodycze, po czym SPOCZĘŁA na przystanku, czekając na taksówkę (ZDJĘCIA)

JankaJaneczka... 7 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Po pierwsze: nie wiedzialam, ze ONI po porazkach jedza slodycze, myslalam ze to tylko nasza, plebsu, slabosc, wszak ONI po porazkach chodza na silownie/biegaja maratony/zdobywaja everesty. Po drugie na powaznie: bardzo chce, by pani Katarzyna podniosla sie po rozwodzie i aby nie szla w glupie romanse, ustawki, 'plonace internety' - nie tedy droga. Sama troche przezylam, mam kolezanki co troche przezyly i wiem, ze po rozstaniu bolesnym najlepiej jest przeczekac a nie na sile ladowac sie w pseudo-zwiazki na pokaz/dla glupiej satysfakcji 'ze kogos mam'. Wszak juz zylas wczesniej bez niego zanim sie pojawil, wiec i teraz bedziesz zyla jak odszedl. Trzeba tylko dac sobie czas i szanse na przyzwyczajenie sie. Naturalna bowiem koleja rzeczy jest ze sie przyzwyczajamy do czegos - jak konie. I naturalne jest, ze potrzebujemy czasu, by sie odzwyczaic. Nihil novi sub sole.