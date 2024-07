Open'er 2024. Celebrytki w FANTAZYJNYCH stylizacjach lansują się na festiwalu: Wersow, Margaret, Jessica Mercedes (ZDJĘCIA)

Gosia 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ci nasi celebryci to jest jedna wielka wiocha. Popatrzcie sobie lepiej na Glasto - ogladalam w tv w poprzednim tygodniu. Prawdziwe gwiazdy, jak aktorzy czy piosenkarze, chodza tam w szortach, t-shirtych i kaloszach i plaszczach przeciwdeszczowych. Bo to jest swieta muzyki, super festiwal i okazja do picia i bawienia sie ze znajomymi przede wszystkim. A nasze celebryctwo to jak zwykle zenada.