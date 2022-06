Opole 2022: kanarkowa Natasza Urbańska, świecąca nogą Katarzyna Cichopek, wydekoltowana Pajączkowska i Kurscy (ZDJĘCIA)

Festiwal w Opolu jak co roku przyciągnął te same gwiazdy wykonujące... te same utwory. Na szczęście zmieniają się kreacje, w których artyści brylują na czerwonym dywanie. Dzięki temu zobaczyliśmy Marylę Rodowicz, która wyglądała trochę tak, jakby uciekła z cyrku, a także 74-letnią Helenę Vondráčkovą zarzucającą z gracją wieczorową suknią ze sporym dekoltem.