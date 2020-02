Oscary 2020: Luke Perry i Cameron Boyce pominięci podczas "In Memoriam". Internauci oburzeni: "Brak szacunku"

inu 1 godz. temu zgłoś do moderacji 200 6 Odpowiedz

kinga rusin do dopiero pokazała brak szacunku , gwiazdy głównie nominowani do oscarów , nie chcieli publicznie świętować po gali wiec wybrali się do beyonce gdzie myśleli że będą mieli 100%prywatności dlatego też odgórnie zakazane było robienie zdj , a gościom zabierane były telefonu. niestety nasza kinga rusin nie zrozumiała tego , i ograbiła ich z prywatności , publikując te żałosne wynurzenia na instagramie . masakra ale wstyd na cały świat . people dobrze ją podsumowali zachowała się jak nie obyta w towarzystwie ruska hehe . nie zrozumcie mnie źle , fajnie że ma znajomych w hollywood ale zachowała się kompletnie bez taktu , szczyt obciachu :D mam nadzieje że jej przyjaźń z beyonce , adele i jay j nie ucierpi po tych publikacjach i nie dostosowaniu się do zasad . hmmm .nawet kardashanki nie robiły zdj , dobrze że my mały własną KIMgę :D