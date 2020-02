Oscary 2020: Najlepsza aktorka drugoplanowa - wyniki

Oscary 2020 to zdecydowanie największe święto dla fanów kina na całym świecie. Nominacje w poszczególnych kategoriach ogłoszono co prawda w styczniu, jednak gwiazdy i miłośnicy ich talentu przygotowywali się na ten ważny moment już od kilku miesięcy. Trudno się oczywiście dziwić, bo moment odbioru złotej statuetki należy do największych marzeń wielu aktorów.