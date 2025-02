Osoba, która wylicytowała na WOŚP kolację z Akopem Szostakiem nie daje mu spokoju. "Dzwoni do mnie w nocy. To podchodzi pod NĘKANIE"

Skontaktowałem się z tą osobą, oczywiście podałem numer telefonu i powiedziałem, że będę się kontaktować w poniedziałek, żeby zaproponować jej parę terminów. Generalnie ta osoba cały czas wypisuje do mnie SMS-y, wysyła mi jakieś dziwne rzeczy związane z religią. Dziwne rzeczy. Dzwoni do mnie w nocy, niby przypadkiem, ale dwa razy przypadkiem - ciężko mi w to uwierzyć. Odpisałem na to bardzo sucho, formalnie, technicznie - z prośbą, żeby swoje jakieś przemyślenia prywatne, które były dziwne, żeby ich nie pisać, bo wydaje mi się, że nie o to chodziło (...) Tych SMS-ów było tak dużo. Nie wiem, jak do tego się odnieść. Finalnie napisałem tej osobie, żeby ona wybrała, i jak nie wybierze do jakiegoś terminu, to ja uznam, że ona nie chce. I poprosiłem, żebyśmy trzymali się tej formy formalnej. Ta osoba mi napisała, że ją zdenerwowałem, i w sumie ona nie chce nigdzie przychodzić. Dzisiaj do mnie dzwoni - najpierw mówi, że chce, potem, nie chce. Pierwszy raz w życiu biorę udział w takiej akcji i nie wiem, co o tym myśleć, i co z tym zrobić fantem, bo realnie czuję się średnio komfortowo - powiedział na nagraniu.