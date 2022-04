Ostrzegamy: do sieci trafił zwiastun kontynuacji "365 dni". Czekaliście? (WIDEO)

W czwartkowe popołudnie Lipińska przyszła do fanów z kolejnym medialnym projektem, mianowicie zwiastunem drugiej części "365 dni" . Pierwsza część, w której główne role odegrali Michele Morrone i Anna-Maria Sieklucka , miała swoją premierę w 2020 roku i trafiła na Netflixa, dzięki czemu cały świat miał wątpliwą przyjemność zapoznania się z erotycznym "dziełem". Film otrzymał aż sześć nominacji do Złotych Malin, ostatecznie zwyciężając jedynie w kategorii Najgorszy Scenariusz.

