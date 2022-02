Oto znane pary, które WYSZŁY SILNIEJSZE z kryzysów: Misiek Koterski z Marcelą, Joanna Opozda z Antkiem, Barbara Kurdej-Szatan z mężem... (ZDJĘCIA)

Walentynki to święto, które budzi dość skrajne emocje. Jedni zwracają uwagę na komercyjny aspekt "święta zakochanych", inni z kolei celebrują kwitnące uczucie na liczne sposoby. Choć wszyscy się zapewne zgadzamy, że miłością warto cieszyć się cały rok, to w tym wyjątkowym dniu warto też wspomnieć o duetach, które mogą się nią cieszyć mimo przeciwności losu.

Znanych par, które przezwyciężyły życiowe kryzysy, zdecydowanie nie brakuje. Przyczyny ich problemów bywają różne - od zdrad, przez ciężką chorobę partnera, aż po utratę dziecka. Takie doświadczenia bywają początkiem końca wielu romantycznych relacji, jednak na szczęście coraz częściej gwiazdy decydują się włożyć w związek nieco wysiłku, zamiast wymieniać drugą połówkę na inną.

Spektakularne powroty zaliczyli swego czasu np. Marcela Leszczak i Michał Koterski czy Joanna Opozda oraz Antek Królikowski. Chwilowy kryzys przepracowały z kolei Małgorzata Kożuchowska, Justyna Steczkowska oraz Patrycja Markowska, z czego każda znalazła własną drogę do szczęścia.

Zobaczcie, które znane pary wyszły silniejsze z rozlicznych kryzysów.

Marcela Leszczak i Misiek Koterski

W styczniu zeszłego roku media obiegły wieści o rozstaniu Michała Koterskiego i Marceli Leszczak. Zarówno aktor, jak i jego eks nie chcieli komentować sprawy i jedynie potwierdzili, że faktycznie nie są już razem. Powody rozłąki pozostały tajemnicą.

Choć od tego czasu rodzice małego Fryderyka próbowali sobie ułożyć życie na nowo, a aktor przez jakiś spotykał się z Dagmarą Bryzek, to kilka miesięcy później pojawiły się plotki o ich powrocie do siebie. Co więcej, sam Misiek wspomniał, że wróciłby do Marceli ze względu na syna. W końcu wieści potwierdzili sami zainteresowani, którzy ogłosili, że ponownie są zaręczeni.

Czy ktoś powiedział, że dwa razy nie można? - napisała Marcela pod jednym z postów.

Joanna Opozda i Antek Królikowski

Znaną parą, która wyszła z kryzysu obronną ręką, okazali się też Joanna Opozda i Antek Królikowski. Choć media informowały o ich rozstaniu, a sami zainteresowani nie komentowali sprawy, to niedługo potem pojawiły się pogłoski o ewentualnym powrocie. Jak wiemy, okazały się one prawdziwe.

Po pokonaniu przeciwności losu, które najwyraźniej uniemożliwiały im wspólne życie, Królikowski i Opozda stanęli na ślubnym kobiercu i wkrótce doczekają się wspólnej pociechy. Ich instagramowe profile ponownie zdobią wspólne ujęcia, a Antek wspierał ciężarną Asię nawet w obliczu skandalu z udziałem jej bliskich.

Małgorzata Kożuchowska i Bartłomiej Wróblewski

W grudniu zeszłego roku Małgorzata Kożuchowska potwierdziła w programie "Moje gniazdo", że jej małżeństwo z Bartłomiejem Wróblewskim dopadł kryzys. Choć aktorka zapewniła, że nie żałuje decyzji o poślubieniu ukochanego, to miewali oczywiście trudniejsze momenty w związku. Jak twierdziła, trudności udało im się przezwyciężyć dzięki wierze.

Jestem osobą wierzącą i dla mnie to też jest bardzo ważne, że ślubuję nie tylko przed tą moją miłością, drugim człowiekiem, lecz także przed Bogiem, i to mi daje duże poczucie pewności, że wszystko będzie dobrze. (...) Związek zawierany w kościele jest pobłogosławiony przez Boga i kiedy są te cięższe chwile, to mam się do kogo zwrócić: "Boże, ślubowałam, ale weź, teraz zerknij trochę na nas, bo widzisz, że nie jest najlepiej, wyciągnij rękę i pomóż". Trzeba starać się robić jak najwięcej rzeczy wspólnie. Dziecko jest papierkiem lakmusowym, jest najszczęśliwsze wtedy, kiedy wszyscy są w domu - wspominała.

Wygląda na to, że taki sposób na razie się sprawdza, bo Kożuchowska i Wróblewski są małżeństwem już od ponad 13 lat.

Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan

O trudnościach małżeńskich wspomniała też w jednym z wywiadów Barbara Kurdej-Szatan. Prywatnie celebrytka jest żoną Rafała Szatana i matką dwóch pociech, które wspólnie wychowują. W rozmowie z magazynem "Party" Basia przyznała, że w ich związku nie zawsze było kolorowo, jednak z pomocą przyszły im czas pandemii oraz narodziny małego Henia.

Myślę, że czas pandemii i narodziny Henia bardzo umocniły mój związek z Rafałem. Jak każde małżeństwo mieliśmy swoje wzloty i upadki. Kłócimy się, bo to normalne, ale wiemy, że chcemy ze sobą być, choć były momenty, że między nami wcale nie było różowo - mówiła.

Jednocześnie postanowiła doradzić osobom, które zmagają się z podobnymi problemami.

Jeśli kogoś kochasz, to warto czasem schować dumę do kieszeni i walczyć o związek. Oboje przez lata naszego małżeństwa dojrzeliśmy, potrafimy głośno rozmawiać o tym, co dla nas ważne, i szanować potrzeby drugiej osoby. Dbamy o siebie nawzajem i o to, by każde z nas czuło się szczęśliwe - zapewnia.

Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski

Na małżeńskie trudności wskazywała swego czasu także Justyna Steczkowska. W kwietniu 2017 roku piosenkarka poinformowała, że ona i Maciej Myszkowski są w separacji. Mimo tych przykrych wieści ich małżeństwo przetrwało, o czym sama zainteresowana poinformowała na łamach "Vivy". Wcześniej ukochany gwiazdy zmagał się z nowotworem i mocno go wspierała w procesie powrotu do zdrowia.

Trzeba brać pod uwagę, że małżeństwo, partnerstwo, w ogóle życie z drugim człowiekiem nie jest tylko wielką sielanką. Wszyscy to znamy. To jest droga dwojga ludzi, którzy całe życie wzajemnie się uczą i dowiadują czegoś o sobie. Dojrzewają i na każdym etapie życia towarzyszą im inne emocje. W końcu przychodzi czas, w którym zadają sobie pytanie – czy mają coś jeszcze do zaoferowania sobie i światu razem. My, jak wiele innych małżeństw, musieliśmy odpowiedzieć sobie na to po 20 latach związku - mówiła.

Jednocześnie Justyna zaprzeczyła, że zamieszkali osobno, jednak doszło w międzyczasie do krótkiego rozstania. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło.

Prawdą jest tylko to, że rozstaliśmy się na chwile ze sobą, po to, żeby móc dalej pójść razem z większą świadomością siebie. Jak tysiące innych par - wspominała.

Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens

Trudne chwile przechodzili swego czasu również Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens. Wszystko przez ciężką chorobę męża, o której projektantka opowiedziała na łamach "Vivy". Jak wspominała, stan producenta był poważny, a ona trwała u jego boku, licząc na wyzdrowienie.

Gdy zobaczył syna, powiedział, tego nigdy nie zapomnę, że Rinke jest jak "tonący ptak", że już nic do niego nie dociera... Patrzyłam na niego. Leżał bez ruchu, pod kroplówkami, miał zamknięte oczy. Czy naprawdę mogłabym go stracić? Czy trzeba strachu, by przewartościować życie, dostrzec, co naprawdę jest ważne? - zwierzyła się.

Gdy rzeczywiście się udało, a Rinke wrócił do pełni sił, ich związek rozkwitł jeszcze bardziej.

Maja Hyży i Konrad Kozak

W pierwszej połowie września 2021 roku Maja Hyży udostępniła na instagramowym profilu poruszający wpis. Piosenkarka wyznała, że straciła ciążę i skierowała kilka niezwykle emocjonalnych słów do swojego nienarodzonego dziecka.

Nie zdążyłam poczuć Twoich pierwszych ruchów. Nie zdążyłam zobaczyć Twoich małych rączek ani Twoich małych nóżek. Nie zdążyłam, bo Cię już ze mną nie ma... Stres. Silne krwawienie. Karetka. Poronienie. Walcząc o swoich synów, straciłam Ciebie. Dziś wielki smutek. Łzy nasze i dzieci. Rozpacz. Każdego dnia pracujemy nad tym, by udźwignąć ten ból - pisała.

Tym większą radością dla jej fanów był fakt, że na Sylwestrze Marzeń pojawiła się z wyraźnie zaokrąglonym brzuszkiem. Wkrótce celebrytka ogłosiła, że spodziewa się kolejnej pociechy, a niedługo potem eksponowała już ciążowe kształty na ściance u boku ukochanego, Konrada Kozaka. To właśnie on miał być dla niej największym wsparciem, dzięki czemu udało jej się stanąć na nogi i przezwyciężyć życiowy kryzys.

Byliśmy gotowi już na nie kilka miesięcy temu, lecz nie dane nam było usłyszeć bicia serduszka. Dziś los się do nas uśmiechnął i możemy głośno wykrzyczeć światu, że spodziewamy się naszego małego aniołka - przekazała z nieukrywaną radością.

Krzysztof Rutkowski i Maja Rutkowski

W związku Mai Plich i Krzysztofa Rutkowskiego zdecydowanie nie brakowało trudnych momentów. Jedną z najpoważniejszych prób okazała się zdrada, której dopuścił się domorosły detektyw. O "skoku w bok" jej ówczesnego narzeczonego wspominała Dominika Zasiewska, która przedstawiła rozliczne dowody na poparcie swoich oskarżeń.

Publiczne zwierzenia "Wodzianki" najwyraźniej nie przekonały Mai, która mimo wszystko wybaczyła mu zdradę i została jego żoną. Obecnie nadal tworzą małżeństwo i wspólnie wychowują dzieci, a w sierpniu zeszłego roku świętowali 2. rocznicę ślubu. Pozostaje wierzyć, że faktycznie są szczęśliwi...

Piotr Kraśko i Karolina Ferenstein-Kraśko

Choć Piotr Kraśko i Karolina Ferenstein-Kraśko sprawiają wrażenie zgranej pary, to w pewnym momencie pojawiła się lawina plotek na temat kryzysu w ich małżeństwie. Niespodziewanie do sprawy nie odnieśli się sami zainteresowani, lecz Kuba Wojewódzki, który zaatakował Małgorzatę Rozenek w wywiadzie dla "Playboya". To wtedy stwierdził, że "chwilowo rozp***doliła ich małżeństwo".

Koleżanka Rozenek weszła do show biznesu jak do agencji towarzyskiej. Rozp***doliła, na szczęście chwilowo, małżeństwo Karolinie Ferenstein. Ale na tym nie poprzestała. Zrobiła sobie listę… I ta osoba chce mi mówić o etyce, moralności i elegancji w zachowaniu? Stare grzechy rzucają długie cienie - grzmiał.

Kulisy rzekomej zdrady Kraśki do dziś są tajemnicą, jednak w podobnym tonie o Małgosi wypowiadała się Kinga Rusin. Ona stwierdziła swego czasu, że "walczy z kobietami polującymi na cudzych mężów". Mimo tego, jak widać, kryzys udało się zażegnać, a Karolina wciąż wiernie trwa u boku męża.

Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński

Na temat kryzysu w związku wypowiadała się także Patrycja Markowska. Choć ona i Jacek Kopczyński są ze sobą już od lat, to podobno nie zawsze układało im się tak, jak zapewne marzyli. W pewnym momencie musieli podjąć terapię, aby pracować nad ich relacją.

Z Jackiem jesteśmy tyle lat, walczymy o ten związek. Ja gdzieś powiedziałam w wywiadzie, że byliśmy na terapii. No to wiadomo, że to fajnie podkręcić od razu i wyjąć. Ale absolutnie się tego nie wstydzę - przyznała swego czasu w rozmowie z Wideoportalem.

Wygląda jednak na to, że było warto, bo ich miłość wciąż trwa. Nie przeszkodziły im w tym nawet "oszczerstwa", na które żaliła się w tym samym wywiadzie.

Zofia Zborowska i Andrzej Wrona

W gronie gwiazd, które podzieliły się smutną informacją o utracie ciąży, znalazła się swego czasu również Zofia Zborowska. Choć ona i Andrzej Wrona niedawno powitali na świecie małą Nadzieję, to droga do narodzin wspólnej pociechy była długa i wyboista. Na szczęście mąż zawsze był przy niej i wspierał w momentach zwątpienia.

Emocje nie były tak silne, jak przy pierwszej ciąży. Nie było łez wzruszenia. Andrzejowi oczy się zaświeciły, ale ja czułam lęk. Nastały trzy miesiące pełnego skupienia. Miałam zadanie do wykonania – zacząć przyjmować zastrzyki, dbać o siebie, nie denerwować się, przetrwać - wyznała w wywiadzie dla serwisu Ładne Bebe.

Zborowska nie kryła, że wspólna pociecha scementowała ich związek. Dzięki temu doświadczeniu wie już, że może na niego liczyć.

Takie przeżycia potrafią jeszcze bardziej umocnić relacje. Andrzej bardzo chciał mieć dzieci, szybko. Tak szybko, że byłam w szoku, kiedy mnie o to spytał. Na tych wszystkich spędach rodzinnych siedzi w pokoju z dzieciakami i się z nimi bawi. Od początku wiedziałam, że będzie zaangażowany w ciążę i potem w tacierzyństwo, że będzie chciał być przy porodzie. Widzę, ile ma cierpliwości, jaki ma kontakt z małą - chwaliła.

Dominika Figurska-Chorosińska i Michał Chorosiński

Choć lista gwiazd, które wybaczyły zdradę, jest dość pokaźna, to małżeństwo Chorosińskich jest tego dość jaskrawym przykładem. Dominika Chorosińska, niegdyś Figurska, zdradziła męża i w wyniku pozamałżeńskiego stosunku urodziła dziecko, które Michał zdecydował się zaakceptować. Aktor tym samym postanowił wybaczyć małżonce zdradę.

Monogamia daje poczucie bezpieczeństwa, to mi daje szczęście. Nie muszę się martwić, że mi mąż ucieknie, chociaż nigdy ręki sobie nie dam uciąć. Życie pisze różne scenariusze, ale to mi daje takie poczucie, że jesteśmy razem, obiecaliśmy sobie, że będziemy do końca życia, problemy są, kryzysy, wiadomo. To wszystko wzmacnia. (...) Do przysięgi małżeńskiej dodałabym jedno zdanie - będę ci wybaczać zawsze - mówiła w "Pytaniu na śniadanie".

Tym, co budzi kontrowersje wokół pary, jest zapewne nagłe nawrócenie Dominiki, która teraz bryluje jako gwiazda prawicy i zapewnia, że "wierność jest sexy". Wyraźnie krytykuje też postawy życiowe, które jeszcze kilka lat temu były jej zaskakująco bliskie. Nie zmienia to natomiast faktu, że Chorosińscy zdołali pokonać kryzys i są razem do dziś.

Deynn i Daniel Majewski

Pod koniec zeszłego roku coraz głośniej było o kryzysie w związku Deynn i Daniela Majewskiego. Para nagle zniknęła z Instagrama i ograniczyła aktywność w sieci do minimum, co wzbudziło podejrzliwość ich obserwujących. Okazało się, że zmagają się z pewnymi trudnościami i "praktycznie mieszkali osobno".

Ta sytuacja nie była żartem. Po ponad pięciu latach związku mieliśmy prawdziwy kryzys (...). W pewnym momencie przestało nam się nawet chcieć kłócić, woleliśmy się mijać i mieć w siebie wyje*ane. Maksymalne wypalenie. Nasze ostatnie wakacje marzeń na Malediwach zorganizowaliśmy, aby dodać ognia do naszego małżeństwa, bo oboje czuliśmy, że coś nie gra... - żaliła się Deynn na Instastories.

Niedługo potem ogłosili jednak, że zażegnali kryzys i znów jest u nich jak dawniej.

Na nowo poczułam motylki w brzuchu jak na początku związku. Po gali poszliśmy wspólnie na imprezę, całą niedzielę spędziliśmy w łóżku, przytulając się i rozmawiając o przyszłości - pochwaliła się.

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel

Swego czasu głośno było o kryzysie w związku Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Zdaniem mediów powody miały być przeróżne: od problemów finansowych, przez nawał obowiązków zawodowych, aż po zwykłe wypalenie w związku. Sami zainteresowani nie komentowali powodów, które miałyby być źródłem ich problemów, ale aktorka przyznała, że faktycznie miewali ciche dni.

Nie zawsze było cukierkowo, bo mieliśmy gorsze chwile w życiu prywatnym i zawodowym, jednak wspólnie je przezwyciężyliśmy. Nauczyliśmy się ze sobą rozmawiać. Nie ma rzeczy, których nie można odkręcić, trzeba tylko chcieć - ogłosiła w "Fakcie".

W ostatnich miesiącach Cichopki cieszą się raczej dobrą passą, a ich kariery wyraźnie odżyły dzięki większej aktywności w mediach społecznościowych. Wygląda więc na to, że udało im się pokonać przeciwności losu.