Paris Hilton ZARĘCZYŁA SIĘ na prywatnej wyspie! "Nie ma nikogo innego, z kim chciałabym spędzić WIECZNOŚĆ" (ZDJĘCIA)

Kiedy znajdujesz swoją bratnią duszę, nie tylko o tym wiesz. Czujesz to. Moja miłość i ja jesteśmy razem od pierwszej randki. Na moje urodziny zorganizował specjalną wycieczkę do tropikalnego raju. Kiedy szliśmy wzdłuż plaży na kolację, Carter zaprowadził nas do altany ozdobionej kwiatami i padł na jedno kolano. Powiedziałam "tak" na zawsze. Nie ma nikogo innego, z kim chciałabym spędzić wieczność. Aby zobaczyć więcej zdjęć spełniających się moich urodzinowych marzeń, odwiedź ParisHilton.com - zachęcała dziedziczka fortuny.