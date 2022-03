Partnerka Żory Korolyova z trudem powstrzymuje łzy, wspominając ukochanego w pierwszym wywiadzie po jego śmierci (WIDEO)

Z każdych zakupów, z których Żoruś wracał, przychodził zawsze z jakimiś małymi tulipanami. A ja głupia czasem krzyczałam na niego: "No, ile już tych kwiatów!". Teraz każde zakupy kończę małym bukietem tulipanów - powiedziała wzruszona.

Nigdy nie zrobiłam sobie kawy, zawsze on to robił. Nawet, jak wychodził wcześniej niż ja, to szykował mi mleko, kapsułkę i karteczkę z napisem: "Pysznej kawy, kochanie". Mam bardzo dużo kartek od niego, pięknych i krótkich wyznań miłości. Wszystkie oprawiłam w ramkę - zdradziła, wywołując łzy wzruszenia u Aleksandry Kwaśniewskiej i Marzeny Rogalskiej.