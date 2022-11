Patricia Kazadi w różowym stroju kąpielowym zażywa kąpieli słonecznych w towarzystwie świnek na Bahamach (ZDJĘCIA)

Patricia Kazadi jakiś czas temu wyjawiła, że zmaga się z nieuleczalną chorobą. 34- latka przyznała, że choruje na endometriozę, która przysporzyła jej sporo cierpienia. Opowiadała między innymi, że zanim zwróciła się o pomoc do specjalistów, to czuła, "jakby jej ciało po kolei się rozpadało". Celebrytka postanowiła głośno mówić o swojej przypadłości, żeby dodać otuchy dziewczynom, którym przyszło się borykać z podobną diagnozą. W rozmowie z WP Kobieta zwierzyła się, że po jej wyznaniu odezwało się do niej wiele kobiety.