Patrycja Tuchlińska i 48 lat starszy Józef Wojciechowski mogą być już PO ŚLUBIE? Odpowiedź na ten komentarz nie uciszy plotek

Ewa 48 min. temu

Bilans działań Izraela . Zgładzono max 2000 złych ludzi . Przy okazji 40000 cywilów w większości dzieci. Zniszczono strefę Gazy nie nadaje się do zamieszkiwania. Teraz to samo szykują w kolejnych krajach. Nawet już działają wysyłając pociski kierowane na tereny krajów muzułmańskich. Ewidentnie prowokują do odwetu. Co przekręca na swoją korzyść wmawiając że to oni zostali zaatakowani.