Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski wyprawili synowi imprezę urodzinową: tort, dmuchana zjeżdżalnia i dzieci przebrane za robotników (ZDJĘCIA)

Patrycja Tuchlińska i starszy o 48 lat miliarder Józef Wojciechowski to dziś jedna z par, które bez wątpienia budzą zainteresowanie mediów. Modelka i właściciel przedsiębiorstwa deweloperskiego J.W. Construction są ze sobą już od kilku lat i niedawno doczekali się kolejnego dziecka. Jak informowała "Gazeta Krakowska", córka pary otrzymała imię Aurora .

Na potrzeby Instastories Tuchlińska uwieczniła na przykład proces przyczepiania do tekturowego murku tablicy informacyjnej oraz małego Augusta, który mógł liczyć nie tylko na morze atrakcji, lecz także na okazały tort - oczywiście nawiązujący do tematyki imprezy. Była też dmuchana zjeżdżania oraz morze balonów i dekoracji. W końcu jak świętować 3. urodziny, to na bogato.