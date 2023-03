Paulina Krupińska bryluje wśród hollywoodzkich aktorów na premierze w Nowym Jorku. "Ogromny zaszczyt i wyróżnienie" (FOTO)

Paulina Krupińska i Damian Michałowski pojawili się na nowojorskiej premierze nowego sezonu serialu "Sukcesja"

Cel podróży Pauliny Krupińskiej i Damiana Michałowskiego niemal do samego końca utrzymywany był w tajemnicy. Mimo to widzowie domyślili się, że z duet ruszył na podbój Nowego Jorku w celach zawodowych, a efekty ich pracy zostaną przedstawione w "Dzień dobry TVN". We wtorkowe popołudnie Krupińska zdradziła w końcu, co było główną atrakcją nowojorskich wojaży. Okazało się, że modelka i towarzyszący jej dziennikarz zostali oddelegowani na uroczystą premierę najnowszego, ostatniego sezonu popularnego serialu "Sukcesja".