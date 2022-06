Paulina Krupińska komentuje rzekomy KRYZYS MAŁŻEŃSKI. "Jesteśmy temperamentni"

Marcin Doroci... 8 min. temu zgłoś do moderacji 3 1 Odpowiedz

Kinga też sobie by dała rękę uciąć za świadkową Hanię, a ta była bardziej zainteresowana lodzikiem i seksem z jej mężem, dlatego tyle czasu się blisko nich kręciła, mydląc Kindze oczy, kiedy w planach miała płomienny seks z jej mężem. To zawsze kobieta WYBIERA. Zawsze. Mowie to jako kobieta. Hania polowała i upokowała, tak samo jak Małgosia Rozenek na męża Karoliny Kraśko. Seks był, wielkie słowa były, obgadywanie żon do kochanki, byłej przyjaciółki było. Było. Druga rzecz że takie romanse nigdy nie przetrwają, Krupińska z Lewym też nie przetrwa. Bo nawet facetom otwierają się oczy, że zostali uwiedzeni i zmanipulowani pod okiem żony. Facet to facet. W końcu ulegnie, jeśli kobieta bardzi wytrwała. Kraśko wrócił z podkulonym ogonem i ten niewierny mąż został najlepszym przyjacielem Kini która do dziś wiesza psy na Rozenek. Morał tego jest taki patrz na rączki i mowę ciała swojej przyjaciołki kiedy jest blisko twojego faceta, kiedy przyjaciółka ma elastyczną moralność, duży przebieg, historię, leci na kasę i ma niską samoocenę (krupińska).