Balenciaga sprzedaje zniszczone trampki za... 7 tysięcy złotych. Paulina Krupińska ogłasza: "PRZEGIĘCIE"

Projektanci Balenciagi robią wszystko, by o ich marce nie było cicho ani przez chwilę. Niemałą rolę w jej strategiach marketingowych odgrywają celebryci i celebrytki. Przypomnijmy: najbardziej rozpoznawalnym chyba fanem luksusowego domu mody byłby Kanye West, który do projektów z jej logo lubi nosić choćby worki zakrywające głowę. Słabość do oryginalnych stylizacji Balenciagi podzielały też odpowiednio jego partnerki - by przywołać choćby dementorską stylizację Kim Kardashian z zeszłorocznej MET Gali, którą jej ówczesny mąż zaprojektował sam we współpracy z dyrektorem kreatywnym marki, Demną Gvasalią, czy równie demoniczną stylizację podduszanej ręką Julii Fox z tegorocznych Oscarów.