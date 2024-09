Paulina Krupińska pochwaliła się nowym zdjęciem 9-letniej córki. Antonina poszła w ślady taty

Zobacz także: Krupińska otworzyła się na temat dzieci. Chcą, by w końcu pokazała ich na Instagramie

Tak wygląda 9-letnia córka Pauliny Krupińskiej

Minął niespełna miesiąc nowego roku szkolnego, a kalendarze dzieci powoli zaczynają wypełniać się zajęciami pozalekcyjnymi. Córka Pauliny Krupińskiej poszła w ślady ojca i zapisała się na lekcje gry na skrzypcach, a to oznacza, że również w domu spędzi długie godziny na ćwiczeniach . Dziennikarka wraz z domownikami już uzbraja się w cierpliwość.

O mamusiu, zaczęło się. Zanim zacznie grać to minie wiele miesięcy, a my musimy być bardzo wyrozumiali na wszystkie dźwięki, które będziemy słyszeć do tego czasu - pisała Paulina Krupińska na Instagramie.