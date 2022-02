Paulina Krupińska zdradza, że REGULARNIE ogląda TVP: "Trzeba podglądać konkurencję"

Pudelku 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ogolnie jest to portal polityczny czy jeszcze rozrywkowy? Bo wchodziłam tu zawsze w celach odstresowania sie i pocztania glupot ale ostatnio sa tu same artykuly polityczne i wojenne. Jakbym chciala poczytac o wojnie to wiem gdzie szukać, nie po to natomiast wchodze na portal plotkarski. Aktualnie nie chce mi sie tu wchodzic bo tylko sie stresuje i denerwuje. To wazne rzeczy i trzeba o tym mówić ale czytanie o tym non stop i wszędzie dziala zle na psychike. Zreszta miejsce, gdzie pisze sie o tylku Kim Kardashian raczej jest malo godne, by poruszac trudne sprawy i przeplatanie razem tego typu artykulow jest co najmniej niesmaczne. Zablokowanie mozliwosci komentowania gdzieniegdzie jeszcze mocniej mnie zniecheca, zeby tu wchodzic. No i nie ukrywam, wieje nuda juz bo kazdy tytul to "Celebryta X solidaryzuje sie z Ukraina", jakby to bylo oryginalne w tej sytuacji.