Internauci KRYTYKUJĄ Paulinę Krupińską w roli prowadzącej: "Daj spokój z tym gwiazdorzeniem"

Trochę śmieszą mnie te pseudo gwiazdy które mówią że chronią swoją prywatność a potem idę do gazety i robią zdjęcia w swoim domu z dziećmi.. a najbardziej bawi mnie to kiedy ona wrzuca zdjęcia swoich dzieci ale oczywiście zasłania im twarze :D powiedzcie mi jaki jest sens wtedy wrzucania jakiegokolwiek zdjęcia.. skoro idziesz do magazynu, pozujesz we własnym mieszkaniu z dwójką dzieci? I udziela wywiadu o swoim mężu o swoim małżeństwie i tak dalej ale przy tym cały czas mówiąc że jest się osobą całkowicie prywatną. No niestety właśnie tak wygląda zaprzeczające świat celebrytów którzy 1 mówią drugie robią a trzecie jeszcze poniekąd wychodzi.. dlatego już dawno skasowałam Instagrama, a też to polecam innym ludziom.. to po prostu jest zakłamana rzeczywistość i tak naprawdę to co oni próbują w mediach najprawdopodobniej w 80% nawet nie jest prawdą. I tak samo myślę że Paulina ze swoim mężem wcale nie mają takiego sielankowe go życia