Tak wygląda 25-letni syn Macieja Kurzajewskiego i Pauliny Smaszcz! "Omg, jaki handsome"

Dotychczas Maciej Kurzajewski mógł pochwalić się krystalicznie czystym wizerunkiem. Wszystko zmieniło się, gdy prowadzący "Pytania na Śniadanie" został posądzony o romans z koleżanką z pracy, Katarzyną Cichopek, która znienacka zdecydowała się zakończyć trwające 14 lat małżeństwo z Marcinem Hakielem.

W obliczu skandalu obyczajowego milczenie zachowuje jego rodzina: eksżona i matka jego dzieci, Paulina Smaszcz oraz dwójka synów, Franciszek i Julian. Przypomnijmy, że prezenter telewizyjny rozwiódł się ze słynącą z ciętego języka dziennikarką w 2020 roku po 23 latach wspólnego życia. Byli małżonkowie mieli okazję spotkać się we wrześniu ubiegłego roku na ślubie starszego z synów.

Nie da się nie zauważyć, że Paulinę i Franciszka łączy wyjątkowa więź. Celebrytka regularnie pieje peany na cześć 25-latka i jego małżonki, z którymi stara się utrzymywać codzienny kontakt. We wtorek 49-latka udostępniła zdjęcie z Kurzajewskim juniorem ze wspólnej przejażdżki samochodem do pracy. Smaszcz nie mogła się nachwalić, jakim to uczynnym i skorym do zwierzeń synem jest Franek.

Codzienne poranki z moim synem Franciszkiem to uczta dla serca i duszy - napisała Paulina. Rozmowy o życiu, codzienności, przyszłości, pracy, projektach, problemach i sukcesach. No i jak go nie kochać? Tylko kochać, niezależnie od czasów, przeżyć, ludzi i epoki chaosu i braku wartości.

Na zachwyty internautów nie trzeba było długo czekać. W sekcji komentarzy fani nie tylko docenili wyjątkową relację matki z synem, lecz także urodę chłopaka.

Omg, jaki handsome; Jaki już dorosły; Gratuluję wspaniałego syna! Super, że macie wspólne tematy do rozmów. Widać, że bardzo się kochacie i dogadujecie. Takie dziecko to skarb, a dobre relacje rodzic - dorosłe dziecko to coś nie do przecenienia.

Myślicie, że z Maciejem Franciszek też rozmawia o wszystkim?