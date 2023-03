Paulina Smaszcz ujeżdża elektrycznego byka w centrum Warszawy. Tak wyglądały początki jej kariery (ARCHIWALNE WIDEO)

Paulina Smaszcz ma za sobą lata pracy w mediach

Paulina Smaszcz dosiadła elektrycznego byka w centrum Warszawy. Tak wyglądały początki jej kariery

Któż z nas, oglądając westerny, nie marzył by zostać kowbojem i jeździć na pięknym koniu w kowbojskim kapeluszu? Ale my dzisiaj mamy dla państwa jazdę na elektrycznym byku. To wcale nie jest takie proste, wręcz przeciwnie, Trzeba się bardzo zmagać z tym bykiem, żeby utrzymać się choć przez chwilę. Może i ja spróbuję? - dopytywała Paulina, a następnie przeszła do wykonania zadania: Obiecałam dzisiaj wszystkim, że spróbuję jazdy na elektrycznym byku. Takie są zadania sportowca: musi ryzykować, więc ja spróbuję dzisiaj tego byka dosiąść - zapowiedziała podekscytowana Smaszcz.