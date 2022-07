Paweł Domagała zabrał żonę na salony. Ukochana aktora to córka Andrzeja Grabowskiego! (ZDJĘCIA)

Samantha 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 6 Odpowiedz

Paweł to super gość. Ma kobita szczęście. Ale pewnie gdyby nie była córką znanego aktora to by na nią nie spojrzał. Faceci lubią się otaczać kobietami ustawionymi. Tak jest łatwiej. Zresztą on jak sam mówił w wywiadach już się wyszalał więc raczej do Rafalali nie poleci. ;)