Internauci MIAŻDŻĄ Pawła Domagałę i jego "interpretację" Dżemu: "Za takie wykonanie powinno się dawać DOŻYWOTNI ZAKAZ WYSTĘPÓW"

Addfhh 11 min. temu zgłoś do moderacji 1 5 Odpowiedz

Następna pandemia to bedzie wirus Marburg. Jest to gorączka krwotoczna podobna do Eboli z 88% śmiertelnością. Ci którzy to zaplanowali, nie wypuszczą wirusa, który mogłby ich zabić. To będzie fałszywy Marburg. Wielu poszkodowanych szczepionką przeciw covid wykazuje zakrzepy i niekontrolowane krwawienie. To będzie twierdzenie, że to Marburg. GAVI i WEF już ogłaszają o wirusie. Opracowali już test PCR dla Marburga, mimo że nie ma jeszcze oficjalnej „pandemii”. Co bardziej niepokojące, już pędzą ze „szczepionką” dla Marburga. Co bardziej niepokojące, głównym składnikiem nowej szczepionki jest rycyna. Jedna z najbardziej toksycznych trucizn na planecie. Pozwolą zaszczepionym podróżować globalnie w te Święta. Będą potrzebować przykrywki dla ludzi, którzy sprowadzają „wirusa” z powrotem do swoich krajów. Zostanie ogłoszona nowa pandemia, będą twierdzić, że rozprzestrzenia się bezobjawowo. Media pompują strach mocniej niż kiedykolwiek widzieliśmy. Ludzie postradają zmysły wierząc, że jest pandemia czegoś, co ma 88% szans na to, że wykrwawią się i umrą. Na tym etapie ciosy będą obowiązkowe, a policyjne i wojskowe oddziały goons będą w pełni próbować „ratować ludzkość” i ściągać ludzi, którzy odmawiają szczepionki Marburga do obecnie zbudowanych obozów koncentracyjnych, aby zostać siłą wstrzykniętych. „Szczepionka” z rycyny jest prawdziwym strzałem śmierci, a miliardy ludzi będą się po nią ustawiać i walczyć, aby być na pierwszej linii. Jeśli myślisz, że widziałeś panikę podczas COVID, pomnóż to przez 20 lub 30 X z tym, co jest zaplanowane i nadchodzi.