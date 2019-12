Pies Stiflera ODNALEZIONY!

Bidosia 29 min. temu zgłoś do moderacji 28 0 Odpowiedz

Mam bardzo marne dochody finansowe ale dbam o to aby moim zwierzaczkom nie brakło "ptasiego mleczka" maja co mogą mieć najlepsze i regularne wizyty u weterynarza bo to już starowinki i lekko schorowane nie żałuję im niczego. Szkoda mi tylko, że już nie starcza mi na moje leki , prywatne wizyty i badania bo przecież państwowo nie dostanę sie do lekarzy w przyzwoitym terminie.