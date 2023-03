Pijany piłkarz Manchesteru City OBNAŻAŁ SIĘ w barze i całował kobietę. Zapomniał, że ma żonę?

Skandal wokół piłkarza Manchesteru City. Pijany obnażał się w barze

Według informacji "The Sun" do zajścia doszło w minioną niedzielę. Kyle Walker miał wówczas wybrać się do jednego z barów w Manchesterze w towarzystwie znajomych oraz dwóch kobiet. Jak donosi tabloid, w momencie przybycia do lokalu zawodnik drużyny Pepa Guardioli wyraźnie był pod wpływem alkoholu. Piłkarz spędził ponoć w lokalu około półtorej godziny, to jednak wystarczyło, by stał się bohaterem skandalu.