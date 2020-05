Piotr Gliński komentuje usunięcie Kazika ze szczytu Listy Przebojów Trójki: "Piosenka nietrafiona, ale to prawo artysty, żeby BŁĄDZIŁ"

Wciąż nie milkną echa afery związanej z notowaniem Listy Przebojów Trójki, w którym pierwsze miejsce zajął utwór Twój ból jest lepszy niż mój Kazika Staszewskiego. Komentarz artysty do wizyty Jarosława Kaczyńskiego na warszawskich Powązkach w dziesiątą rocznicę katastrofy smoleńskiej został wkrótce usunięty ze szczytu zestawienia, co rozsierdziło wielu pracujących tam dziennikarzy.





Afera wokół radiowej Trójki trwa już od kilku dni i nic nie wskazuje na to, aby miała w najbliższym czasie ucichnąć. Do tej pory z rozgłośni odeszli między innymi Piotr Metz, Marek Niedźwiecki, Piotr Kaczkowski czy Michał Olszański, a to jedynie początek zmian. Pierwszy z wymienionych miał nawet dostać SMS-a od Tomasza Kowalczewskiego, żeby ten "zrobił coś z tym Kazikiem".





Sprawę komentował już premier Mateusz Morawiecki, który, między zdaniami o koronawirusie i Janie Pawle II, nazwał ją "tematem zastępczym". Stwierdził też, że "odwiedzenie grobów i pomników Ofiar Katastrofy Smoleńskiej było, jest i będzie naszą powinnością". Nie wszyscy jednak podzielają jego zdanie, o czym świadczą komentarze w sieci.