Piotr Lato z pierwszego "Big Brothera" WYDAŁ PŁYTĘ po prawie 20 latach!

Choć trudno w to uwierzyć, od tamtej pory minęło już prawie 20 lat. Przez ten czas Lato pojawił się m.in. w "Idolu", gdzie zajął piąte miejsce, a także próbował sił w "The Voice of Poland". Co jakiś czas Piotr udzielał wywiadów, w których zapowiadał swój album i prezentował pojedyncze utwory.