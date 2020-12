Piotr Machalica nie żyje. Beata Sadowska wzruszająco: "Mrugnij do nas czasem okiem tam z góry"

Paula 20 min. temu zgłoś do moderacji 74 1 Odpowiedz

No bardzo szkoda człowieka ale ja osobiście nie bardzo potrafię zrozumieć takiego mówienia do zmarłego poprzez media społecznościowe jakby on to miał przeczytać... zamiast wysłać kondolencje rodzinie i jakos prywatnie sobie z tym radzić to takie szukanie atencji poprzez żałobę nie wiem dziwne nie wiedziałam ze umarli śledzą insta