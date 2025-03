Piotr Mróz i Marta Krupa są razem w Dubaju?! Pokazali, jak głaszczą TEGO SAMEGO WIELBŁĄDA...

Pudel, artykuł powinien być napisany z innej perspektywy. To powinno być napisane w ten sposób że dwójka celebrytów, ligi jakiejś z albo x, jest w mieście które swój rozwój zawdzięcza niewolniczej pracy milionów Hindusów i innych biednych narodów azjatyckich i obydwoje płacą za zamęczanie zwierzęcia, jako że robienie sobie odpłatne zdjęć z wielbłądem, papugą, tygrysem innym lokalnym zwierzęciem jest niczym innym jak jego męczeniem. To czy ta kobieta, domniemuje że jest to siostra Joanny Krupy wielkiej obrończyni zwierząt 🤡 tudzież ten mężczyzna który jest mi znany tylko z pudelka jako wielki obrońca wiary są razem czy nie to nikogo nie obchodzi. Ale w 2025 roku bardzo wiele osób zwrócił uwagę na to że dokładają swoją cegiełkę to zamęczania zwierząt.