Piotr Mróz rozprawia o rozwodach kościelnych i "czule" podsumowuje swój 5-letni związek: "Całe szczęście, że nie doszło do ceremonii"

Piotr Mróz ubolewa nad lekkim podejściem do sakramentu małżeństwa

Nic mi do tego. Ja na przykład rozstałem się z narzeczoną. Całe szczęście, że do ceremonii nie doszło. Aczkolwiek ja sobie życzę i modlę się o to, że jeżeli już Pan Bóg postawi na mojej drodze kobietę, będziemy sobie ślubowali przed Bogiem miłość, wierność i że cię nie opuszczę do śmierci - to chciałbym, żeby ta obietnica, ta przysięga rzeczywiście w takim wymiarze została spełniona - aż do śmierci. Czasem ktoś mnie opisuje, że skaczę z kwiatka na kwiatek. No nie, dla mnie to jest bardzo odpowiedzialna decyzja i dla kogoś to sobie może być: "Pobędę sobie, zaraz się rozwiedziemy". Ja mam do tego szacunek, więc chciałbym, żeby to było raz na zawsze - udzielił wyczerpującej wypowiedzi, krytykując zarazem lekceważące w jego opinii podejście młodych ludzi do słów przysięgi małżeńskiej.