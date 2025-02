Piotr Mróz wspomina relację z byłą narzeczoną i punktuje, co poszło nie tak: "To w dużej mierze dużo psuło"

Piotr Mróz, popularny aktor znany z serialu "Gliniarze", w ubiegłym roku zakończył pięcioletni związek z modelką Agnieszką Wasilewską. Od tego czasu media spekulują na temat jego życia uczuciowego, w tym rzekomych romansów, którym ten zdecydowanie zaprzecza.

Piotr Mróz wspomniał o byłej narzeczonej. "To był troszeczkę minus"

Aktor wielokrotnie wspominał, że wciąż czeka, aż w jego życiu pojawi się ktoś wyjątkowy, z kim będzie się mógł zaangażować w poważny związek. W rozmowie z reporterką serwisu Party Mróz na chwilę wrócił myślami do poprzedniej relacji. Na pytanie o to, czy w jego życiu miłosnym coś drgnęło, odpowiedział:

Czy by się pojawiło, czy by się nie pojawiło, to trzymałbym to w tajemnicy - deklaruje.

Jak twierdzi, z relacji z byłą partnerką, której oświadczył się w Licheniu, wyciągnął ważną lekcję i już wie, co poszło nie tak. Aktor podkreślił, że po rozstaniu z Wasilewską nauczył się, jak ważne jest zachowanie prywatności w życiu osobistym. To doświadczenie skłoniło go ponoć do większej ostrożności.

To był troszeczkę minus, że to nasze życie - moje i mojej byłej narzeczonej było wystawione na świecznik tak zwany. My się trochę za bardzo uzewnętrznialiśmy i wiem, że to w dużej mierze dużo psuło. I teraz sobie postanowiłem, że jeżeli stworzę kolejną relację, to, na ile to możliwe, będę się to starał ukryć przed światem.

Przypomnijmy, że z Wasilewską byli razem przez 5 lat i po rozstaniu zapewniał o ich dobrych relacjach. Ona z kolei w rozmowie z nami wspominała, że ma nadzieję spotkać osobę, z którą będzie miała szansę założyć szczęśliwą rodzinę.

Obecnie szukam balansu i wewnętrznej harmonii, chcę zrobić sobie "odpoczynek się od życia" i wrócić do Polski z podwójną siłą. Mam nadzieję, że uda się mi poznać mężczyznę, z którym założę szczęśliwą rodzinę - deklarowała.