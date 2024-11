TYLKO NA PUDELKU: Zapytaliśmy Piotra Mroza o relację z Ewą z "Rolnika": "Znamy się i lubimy"

zgłoś do moderacji

Ta Ewa poszła do Rolnika tylko po to żeby zwiększyć zasięgi bo marzy jej się kariera muzyczna mimo że głos słabiutki i w dodatku fałszuje co widać było w którymś z odcinków. Jaki próżny musi być ten rolnik skoro uwierzył że taka kobieta marzy o pracy na gospodarstwie i życiu na wsi