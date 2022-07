Piotr Stramowski pozuje NAGO przed lustrem: "Czy jestem próżny? Myślę, że trochę tak" (FOTO)

Pod fotografią wyjaśnił, czym według definicji jest próżność i wyznał, iż on sam utożsamia się z tym określeniem, co nie powinno być powodem do wstydu ani hejtu. Zapytał także fanów o ich zdanie w tej kwestii.

Dość pejoratywny wydźwięk tego słowa, jak sami widzicie. Zatem, czy jestem próżny? Myślę, że trochę tak. Czy to źle? Myślę, że nie. Nie wstydźmy się naszej próżności. Być może próżność to dla niektórych droga do tego, aby "poznać siebie"? Pytanie, gdzie i czy istnieje zdrowa granica pomiędzy próżnością a samoakceptacją lub próżnością a miłością do samego siebie? (Nie mylić z samouwielbieniem) Oto jest pytanie... Jakieś refleksje? - czytamy.