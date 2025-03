Piotr Zieliński po raz drugi zostanie OJCEM! Jego żona pochwaliła się ciążową fotografią

W odróżnieniu od wielu WAGs, cieszących się znacznie większą popularnością w sieci, żona zawodnika Inter Mediolan nie dokumentuje niemal każdego fragmentu swojej codzienności. Może za to pochwalić się imponującym wykształceniem, co niewątpliwie wyróżnia ją na tle wielu wybranek serc piłkarzy. Laura w największym stopniu skupia się obecnie na prowadzeniu domu we Włoszech. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce będą na nią czekać dodatkowe obowiązki.