Po czym poznać, że partner chce odejść? 5 sygnałów zwiastujących koniec związku

Zaangażowanie w związek to jedno z kluczowych filarów, na których opiera się trwała relacja. Gotowość do zaspokajania potrzeb drugiej osoby i wzajemna troska wzmacniają więź między partnerami, umożliwiając im wspólne planowanie przyszłości. Niestety, nie zawsze obie strony podchodzą do związku z takim samym zaangażowaniem. Czasem zdarza się, że jeden z partnerów unika otwartej komunikacji, a codzienność zaczyna wypełniać milczenie i rezygnacja. Bywanie w takim związku może przypominać stan letargu. Osoba, która nie jest w pełni zaangażowana, często nie potrafi stanowczo powiedzieć "nie" i zakończyć relacji. Takie ciche odchodzenie może przybierać różne formy – od całkowitej obojętności, przez ignorancję, aż po celowe wywoływanie kłótni. Jak więc rozpoznać, że to już koniec związku?

Ciche odchodzenie

Ciche odchodzenie to sytuacja, w której jeden z partnerów przestaje reagować na potrzeby swojej drugiej połówki. Mimo, że zdaje sobie sprawę, że napięta atmosfera i ciągłe konflikty wymagają otwartej rozmowy i podjęcia starań, aby naprawić relację, wybiera bierność. To forma poddania się i rezygnacji ze związku, jednak bez ostatecznego zakończenia. Osoba obojętna przestaje mówić o swoich uczuciach.

Jak rozpoznać, że to już koniec związku?

Jeśli twój partner nie chce rozmawiać o wspólnej przyszłości, może to być spowodowane tym, że chce się rozstać, ale nie chce zranić twoich uczuć, mówiąc ci o tym wprost. To może dotyczyć poważnych spraw związanych z posiadaniem dzieci lub kupnem mieszkania albo mniej skomplikowanych planów dotyczących wakacji lub rodzinnej wycieczki. Spróbuj poruszyć temat waszej wspólnej przyszłości i zobacz, jaka będzie reakcja. Jeśli partner nie wykazuje zainteresowania, powinno to być dla ciebie poważnym znakiem ostrzegawczym.

Jeśli twój partner przestaje mówić o szczęśliwych chwilach, które razem spędziliście, może to być spowodowane tym, że nie chce czuć się winny z powodu chęci zakończenia związku. Zamiast pamiętać o dobrych momentach próbuje zapomnieć o związku z tobą. Nadal nie ma jednak odwagi na szczery i otwarty dialog, dlatego wybiera cichą rezygnację, licząc na to, że to ty w końcu podejmiesz decyzję o rozstaniu.

Czy ty i twój partner zawsze lubiliście utrzymywać stały kontakt? Czy w ciągu dnia często pisaliście do siebie wiadomości i zawsze znajdowaliście czas na choćby krótką rozmowę? Jeśli zauważasz, że partner powoli ogranicza kontakt i z opóźnieniem odpowiada na twoje pytania, to może być jeden z sygnałów, że wasz związek potrzebuje szczerej rozmowy.

Jeżeli zauważasz, że twój partner przestał wykazywać zainteresowanie twoim życiem, nie słucha twoich opowieści, nie reaguje na prośby o radę, to jest to kolejny sygnał ostrzegawczy. Jego ignorancja i unikanie kontaktu mogą wynikać z faktu, że jest zaniepokojony i zmartwiony, zastanawiając się, jak zakończyć związek.

Jeżeli ty i twój partner ciągle się kłócicie, to może to być spowodowane tym, że jedna ze stron już podjęła decyzję, że nie chce dalszej kontynuacji związku. Jednakże, z obawy przed zranieniem uczuć drugiej osoby, ciągle pozostaje w tej relacji. Ten stan zawieszenia prowadzi do frustracji i ciągłych napięć. Aby rozładować swój gniew, zaczyna więc wywoływać kłótnie o błahe i zupełnie nieistotne kwestie.

