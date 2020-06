Podekscytowana Blanka Lipińska chwali się kupnem NOWEGO MIESZKANIA i snuje plany na temat tarasu: "Chciałabym mieć drzewa i POMPOWANE JACUZZI"

Jessi 14 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Nie ogladalam tego gniota tylko corka mi wypadla do salonu z info ze Na Netflix obejzala polski film ktory jej zdaniem jest takim badziewiem ze nie byla mi go w stanie opisac ,byla wrecz zazenowana ze polska takie dno produkuje to chyba wogole jej pierwszy Polski Film jaki obejzala bo urodzona za granica nie miala stycznosci z polska kinematografia I odrazu zong ze Na takie badziewie trafila