Podekscytowana Maja Hyży zachwyca się błogosławionym stanem: "Zero dolegliwości! Chyba jestem STWORZONA do bycia mamą"

Dzisiaj byłam u lekarza na kolejnych badaniach i pani doktor pyta się, czy aby na pewno jestem w ciąży, bo po mnie nic nie widać, oprócz tego, że mam piłeczkę - zero dolegliwości, zero jakichś minusów, jeżeli chodzi o wygląd. Także jestem chyba stworzona do bycia mamą - dodała Maja.

Postawnym, silnym. Jest rodzinny, wspierający - to jest dla mnie najważniejszą jego zaletą. On uwielbia we mnie to, że jestem piosenkarką, że śpiewam. Naprawdę, ja jeszcze w swoim życiu nie spotkałam nikogo, kto by mnie tak motywował do działania, muzycznie. Więc to u niego cenię najbardziej - przyznała.