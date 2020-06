Pogodzona z losem Małgorzata Rozenek wyznaje: "Mam dużo nadprogramowych kilogramów"

dddd 42 min. temu zgłoś do moderacji 140 3 Odpowiedz

jestem w podobnym wieku co Goska i uwazam, ze bardzo dobrze, ze ona promuje spokojne podejście do utraty wagi po ciąży, pamiętam gdy byłam młoda też myślałam, że odzyskanie figury to priorytet zaraz po opiece nad dzieckiem, teraz już wiem jakie to było głupie, że i tak bym schudła, niepotrzebna koncentracja na sprawach nieistotnych promowana przez kolezanki i media, kosztem stresu aby ogarnąć wszystko, oby takich Gosiek więcej - zadbanych a jednocześnie z luzem kiedy trzeba- to jest właściwa postawa i właściwe priorytety