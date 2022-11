Pogrzeb Jerzego Połomskiego. Menedżerka artysty zdradziła szczegóły ceremonii

Niedługo po śmierci Jerzego Połomskiego w mediach zaczęły pojawiać się doniesienia na temat ostatniego pożegnania piosenkarza. Jak poinformował we wtorek "Fakt", odpowiedzialni za organizację ceremonii Violetta Lewandowska oraz ZASP, podjęli starania, by uroczystości pogrzebowe Połomskiego miały charakter państwowy. Menedżerka zmarłego artysty zdradziła także tabloidowi, że podczas wydarzenia przewidywana jest "bogata oprawa muzyczna".

Połomski jeszcze przed śmiercią zadbał o szczegóły swojego pochówku i już kilka lat temu wykupił miejsce na Powązkach. Kilka miesięcy temu we wspomnianym grobie pochowana została jego siostra Jadwiga Pająk - artysta podczas zakupu miejsca zaznaczył bowiem, że chce spocząć obok siostry. Połomski wyjawił także swojej menedżerce, jakie ma życzenia co do wyglądu własnego nagrobka. Jak zdradziła "Super Expressowi" Lewandowska, piosenkarzowi zależało, by miejsce jego spoczynku było klasyczne i eleganckie. Według menedżerki artysty, na grobie Połomskiego nie zabraknie też nawiązań do jego działalności artystycznej.