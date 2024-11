Pogrzeb Izabeli Wójcik

Pod koniec października dotarła do nas informacja o śmierci Izabeli Wójcik , makijażystki gwiazd, która współpracowała z takimi nazwiskami, jak Natalia Przybysz , Doda , Anna Mucha , Matteo Bocelli , Kasia Kowalska , Maja Sablewska czy Agnieszka Woźniak-Starak . Jej odejście było szokiem dla wszystkich, którzy mieli okazję spotkać się z nią w pracy czy też prywatnie.

Iza Wójcik... Jedna z najzdolniejszych polskich makijażystek... Zabawna, inteligentna, "osobowość!" - jak sama by żartowała... Odeszłaś zdecydowanie za wcześnie - napisała wspomniana Woźniak-Starak.

Nie wiem, co się dokładnie stało. Wiem, że zmarła wczoraj i próbuję się otrząsnąć z tą informacją. Pracowaliśmy wielokrotnie i wyjeżdżaliśmy razem na wspólne wyjazdy dotyczące sesji zdjęciowych, ale tak na co dzień nie utrzymywaliśmy stałego kontaktu (...) Znaliśmy się z 15 lat. W podobnym czasie zaczynaliśmy z Izą naszą przygodę z modą. Iza była taka empatyczna, bardzo zdolna jako artystka w swoim zawodzie, była ciepłą osobą. Nasze wspólne rozmowy nie były takie powierzchowne tylko były raczej o głębszych tematach. Nie wiem, co tam się wydarzyło... - powiedział "Faktowi" Marcin Paprocki, projektant mody.