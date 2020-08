Poirytowana Justyna Żyła jednak DEMENTUJE NOWY "ZWIĄZEK": "Trochę więcej powagi"

Lojzo 16 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

No jak to tak? Justyna z kobiety rzekomo zdradzonej zrobiła swój znak rozpoznawczy, lamenty wyczyniała, histerię, karierę o to oparła, a tu omal nie wlezie na cudzego faceta, klei się do niego? Jak tak robi do aparatu, to co robi poza nim? Przecież do bara-bara nie musi być zakochana. Nie pomyślała o jego kobiecie? Co ona poczuje jak zobaczy te fotkę? Ze sama zachowuje się jak rzekoma kochanka, której groziła śmiercią? No to pojechała hipokryzja i totalnym brakiem empatii.