Polsat w ogniu krytyki po emisji "Tańca z Gwiazdami" w czasie powodzi. Rzecznik stacji ZABRAŁ GŁOS

Ludzi już powaliło Szkoda powodzian tragedia ogromna ale to co ja mam teraz do pracy nie iść ? Co mam się z przyjaciółmi nie spotkać w restauracji i dobrze się bawić ?.. Życie niestety, smutne ale prawdziwe Wpłaciłam 100,- i tyle Mnie też się życie zawaliło kiedyś i nie wymagałam od nikogo żeby nagle zaczął Płakać bo u mnie się coś stało Bądźcie normalni Lecę za tydzień na obiad do Włoch - rozumiem że też nie powinnam bo powódź