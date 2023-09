Polscy siatkarze wrócili do kraju. Mistrzów Europy powitały na lotnisku tłumy wiwatujących fanów (ZDJĘCIA)

W niedzielę po południu mistrzowie Europy wrócili do ojczyzny. Na lotnisku Chopina w Warszawie czekali na nich oczywiście gromada fanów oraz uzbrojeni w aparaty fotoreporterzy. Siatkarze zostali przywitani oklaskami i okrzykami "Dziękujemy!". Jako pierwszy wyszedł kapitan reprezentacji. Bartosz Kurek z dumą dzierżył złoty puchar, który niemal non stop podnosił do góry, tak by wszyscy mogli zobaczyć imponujące trofeum. Sportowcy nie omieszkali poświęcić kilku chwil wiernym kibicom, cierpliwie rozdając autografy.